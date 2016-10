Motorvision.TV 14:10 bis 14:35 Magazin Super Cars New Chapter New Chapter 2016 Stereo 16:9 Merken Diese beiden Fahrzeuge eröffnen ein neues Segment. Mit dem ersten SUV der Firmengeschichte beschreitet Bentley neue Wege, denn ein SUV gab es in der fast 100 jährigen Firmengeschichte noch nie. Mit dem neuen Bentayga zielt Bentley auf Käufer, die schon alles haben. Er ist das erste Luxus-SUV auf dem Markt und geht mit edelsten Materialien und fettem V12 Motor auf Kundenfang. Einen etwas anderen Ansatz verfolgt hingegen Range Rover. Mit dem Evoque Cabrio verknüpfen die Engländer zwei Segmente, die eigentlich nicht zusammen passen. Doch wenn schon im SUV durch die Stadt rollen, dann bitte auch oben ohne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Cars

Jetzt im TV Inspector Barnaby

Krimi

ZDF 13:10 bis 14:40

Seit 70 Min. Tennis WTA Finale

Tennis

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 50 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 50 Min. Elementary

Krimiserie

kabel eins 13:40 bis 14:35

Seit 40 Min.