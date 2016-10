Sky Atlantic HD 04:35 bis 06:05 Thriller Der Brandstifter USA 2002 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Brandstifter versetzt Kalifornien in Angst und Schrecken. Die ratlose Polizei sucht Hilfe bei Feuerwehr-Captain John Orr (Ray Liotta), der angeblich einen sechsten Sinn haben soll. Tatsächlich gibt Orr den Cops Keith (John Leguizamo) und Mike (Colm Feore) entscheidende Hinweise. Doch dem Duo kommt bald der Verdacht, dass Orr selbst hinter den Anschlägen steckt. - Fantastischer, optisch anspruchsvoller Krimi. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Liotta (John Orr) John Leguizamo (Keith Lang) Trent Gill (Marty) Colm Feore (Mike Matassa) Cliff Curtis (Camello) Shashawnee Hall (Lt. Haines) Ling Bai (Wanda Orr) Originaltitel: Point of Origin Regie: Newton Thomas Sigel Drehbuch: Matthew Tabak Kamera: Anthony G. Nakonechneyj Musik: John Ottman

