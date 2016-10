Sky Atlantic HD 15:55 bis 16:30 Comedyserie Flight of the Conchords Der Premierminister USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Bandmanager und neuseeländischer Konsulatsmitarbeiter Murray (Rhys Darby) versucht für den neuseeländischen Premierminister ein Treffen mit dem US-Präsidenten zu arangieren. Doch das Weiße Haus spielt nicht mit. Nach einem Konzert hat Jemaine (Jemaine Clement) derweil ein Date mit einem fanatischen Art-Garfunkel-Fan (Mary Lynn Rajskub). - Skurrile Musik- und Improvisations-Comedy mit dem neuseeländischen Kult-Duo "Flight of the Conchords". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jemaine Clement (Jemaine) Bret McKenzie (Bret) Rhys Darby (Murray) Kristen Schaal (Mel) Arj Barker (Dave) Frank Wood (Greg) David Costabile (Doug) Originaltitel: Flight of the Conchords Regie: James Bobin Drehbuch: James Bobin, Jemaine Clement, Bret McKenzie Musik: Jemaine Clement, Bret McKenzie Altersempfehlung: ab 12