Sky Atlantic HD 13:55 bis 14:25 Comedyserie Flight of the Conchords Verletzt USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Bret (Bret McKenzie) in einem Song Rapper beleidigt hat, fürchtet er um seine Sicherheit und gründet eine Gang. Band-Manager Murray (Rhys Darby) muss derweil mehrere demütigende Begegnungen mit Mitgliedern des australischen Konsulats ertragen. - Skurrile Musik- und Improvisations-Comedy mit dem neuseeländischen Kult-Duo "Flight of the Conchords". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jemaine Clement (Jemaine) Bret McKenzie (Bret) Rhys Darby (Murray Hewitt) Kristen Schaal (Mel) Arj Barker (Dave) David Costabile (Doug) Frank Wood (Greg) Originaltitel: Flight of the Conchords Regie: James Bobin Drehbuch: James Bobin, Bret McKenzie, Jemaine Clement Musik: Jemaine Clement, Bret McKenzie Altersempfehlung: ab 12

