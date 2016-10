Sky Atlantic HD 11:55 bis 12:55 Mysteryserie True Blood Zeitbombe USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Eric (Alexander Skarsgård) spürt Godric und Sookie (Allan Hyde, Anna Paqin) im Keller der "Gesellschaft der Sonne" auf und befreit sie. Doch Reverend Newlin hat noch nicht aufgegeben und will die beiden bei einer Zeremonie opfern. In Bon Temps sorgen sich Tara und Eggs (Rutina Wesley, Mehcad Brooks) wegen ihres neuerlichen Blackouts. Gemeinsam wollen sie herausfinden, was passiert ist. Unterdessen gerät Sam (Sam Trammell) unter Mordverdacht. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Chris Bauer (Andy Bellefleur) Nelsan Ellis (Lafayette Reynolds) Originaltitel: True Blood Regie: John R. Dahl Drehbuch: Alan Ball Kamera: Matthew Jensen, Romeo Tirone, David Klein Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16

