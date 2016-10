Sky Atlantic HD 10:00 bis 11:00 Mysteryserie True Blood Hartherzige Hannah USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Vampire in Dallas vermuten, dass die "Gesellschaft der Sonne" Erics Macher Godric entführt hat. Sookie (Anna Paquin) erklärt sich bereit, sich bei der Sekte einzuschleichen. Und gerät prompt in höchste Gefahr. Währenddessen trifft Bill (Stephen Moyer) im Hotel seine Macherin Lorena wieder. Die lässt keinen Zweifel daran, dass sie Bill wiederhaben will. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Nelsan Ellis (Lafayette Reynolds) Chris Bauer (Detective Andy Bellefleur) Originaltitel: True Blood Regie: Michael Lehmann Drehbuch: Alan Ball, Charlaine Harris Kamera: Romeo Tirone Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16