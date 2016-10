Sky Atlantic HD 08:05 bis 09:05 Mysteryserie True Blood Überraschung USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Sookie und Bill (Anna Paquin, Stephen Moyer) fliegen nach Dallas, um Eric (Alexander Skarsgård) bei der Suche nach seinem Macher Godric zu helfen. Im Schlepptau: Jessica (Deborah Ann Woll), die lernen soll, was es bedeutet, ein Vampir zu sein. Kaum ist Tara (Rutina Wesley) bei Sookie eingezogen, steht Maryann (Michelle Forbes) vor der Tür. Sie lässt sich nicht davon abbringen, Taras Geburtstagsfeier zu organisieren. Aber die Party läuft bald heftig aus dem Ruder. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Chris Bauer (Andy Bellefleur) Mehcad Brooks (Eggs) Originaltitel: True Blood Regie: Michael Lehmann Drehbuch: Alan Ball Kamera: Romeo Tirone Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16

