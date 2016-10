RTL Crime 00:00 bis 00:50 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Verhängnisvolle Kündigung Verhängnisvolle Kündigung USA 1995-2005 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 83: In einem weggeworfenen Schlafsack werden blutige Turnschuhen und ein Geldbeutel gefunden. Die Polizei vermutet sofort ein Verbrechen und wird auch schon bald fündig: Unweit des Fundorts des Schlafsacks entdecken die Ermittler die Leiche einer jungen Frau, die offenbar ermordet wurde. Um den Täter zu finden, untersucht man fieberhaft den Tatort, doch ohne Ergebnis. Erst ein Kratzer auf dem Körper des Opfers führt die Ermittler auf die Spur des Mörders. Ein Computercrash hat eine aufstrebende junge Firma beinahe in die Pleite getrieben, und hunderte von Jobs stehen nun auf der Kippe. Da es keinen plausiblen Grund für den Computerabsturz gibt, wird die Polizei eingeschaltet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12