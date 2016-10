RTL Crime 22:25 bis 23:15 Krimiserie CSI: NY Game Over USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken 8. Staffel, Folge 14: Justizhelfer Walter Danzig wird ermordet in seinem Wagen aufgefunden. Doch eines lässt die Detectives stutzen, denn Walter wurde in einer Schiedsrichteruniform getötet. Sie finden heraus, dass das Opfer die Klageschriften und Vorladungen des Öfteren verkleidet überbracht hat. Allerdings wurde er nicht während seines Jobs als Justizhelfer ermordet, sondern er war tatsächlich Schiedsrichter bei einem Turnier auf einer Computermesse. Also mischen Danny und Lindsay sich unter die Besucher und scheinen der Lösung des Falles nahe zu sein. Walter war dem Amateurspieler Mitch Johnson auf den Fersen, der das Turnier in großem Stil manipuliert hat und somit als Sieger daraus hervorging. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe Messer) A.J. Buckley (Adam Ross) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Originaltitel: CSI: NY Regie: Allison Liddi-Brown Drehbuch: Tim Dragga, Adam Scott Weissman Kamera: Joseph Broderick Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12