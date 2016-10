RTL Crime 11:50 bis 12:40 Actionserie Das A-Team Roulette auf Rädern USA 1985 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 18: Das A-Team setzt alles auf eine Karte, um einem Gangster, der mit seinem fahrenden Spielcasino die Leute ausnimmt, das Geschäft zu verderben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Daphne Ashbrook (Patty) Ed Winter (Racketeer Johnny Royce) Frank Marth (Gentleman Jim Sullivan) Originaltitel: The A-Team Regie: Nicholas Sgarro Drehbuch: Stephen Katz Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12

