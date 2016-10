RTL Crime 07:45 bis 08:35 Actionserie Das A-Team Elfenbein aus Kenia USA 1985 Stereo Merken 2. Staffel, Folge 17: Das A-Team folgt dem Hilferuf einer jungen Afrikanerin, die nach dem gewaltsamen Tod ihres Bruders einen scheinbar aussichtslosen Kampf gegen brutale Wilderer in einem kenianischen Reservat führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Mr. T (Bosco "B.A." Baracus) Dirk Benedict (Templeton Peck) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) John Calvin (Kim) John Quade (McKeydoo) Daphne Reid (Game Warden Kamora Kaboko) Originaltitel: The A-Team Regie: Dennis Donnelly Drehbuch: Mark Jones Kamera: Frank E. Johnson, Bradley B. Six Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 12

