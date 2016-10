Sky Sport 2 02:00 bis 05:00 Tennis Tennis: Wimbledon Andy Murray (GB) - Milos Raonic (CDN), Finale Herren GB 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Lokalmatador Andy Murray trifft in seinem dritten Wimbledon-Endspiel auf den Überraschungsfinalisten Milos Raonic. Der hat es als erster Kanadier überhaupt in ein Grand-Slam-Finale geschafft. Auf dem Weg dorthin schaltete er im Viertelfinale den Djokovic-Bezwinger Sam Querrey und im Halbfinale den siebenmaligen Champion Roger Federer aus. Jetzt will der 25-Jährige auch noch Murray überraschen. "Ich werde alle meine Energie reinschmeißen", verspricht Raonic. Moderation: Yannick Erkenbrecher, Experte: Patrik Kühnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Yannick Erkenbrecher Gäste: Gäste: Patrik Kühnen