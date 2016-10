Junior 18:10 bis 18:25 Jugendserie Hotel 13 Pakt mit dem Teufel B, D 2012 Stereo 16:9 Merken Anna will unbedingt wissen, wer sie wirklich ist und versucht aus dem Hotelzimmer zu entkommen. Sie stopft ein paar Kissen unter ihre Decke. Wenn Paul dann reinkommt, kann Anna versuchen zu fliehen. Aber Anna bekommt ganz anderen Besuch als erwartet... Tom, Liv und Diederich versuchen Jack mit echten Münzen zu bestechen. Im Tausch für diesen wertvollen Schatz soll Jack in der Nacht für 30 Minuten den Strom ausschalten. Jack zögert, ob er das Angebot der Drei annehmen soll. Warum wollen sie unbedingt den Strom ausschalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patrick Baehr (Tom) Carola Schnell (Anna) Julia Schäfle (Liv) Marcel Glauche (Flo) Hanna Scholz (Victoria) Gerrit Klein (Jack) Jörg Moukaddam (Lenny) Originaltitel: Hotel 13 Altersempfehlung: ab 6