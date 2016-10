Junior 16:05 bis 16:30 Trickserie Mimis Plan Zweite Flitterwochen CDN 2001 Stereo Merken Der Frühling ist da und Mimi glaubt, jede Menge Liebe läge in der Luft. Nur leider ist bei ihren Eltern nichts davon zu merken. Die beiden streiten sich nur noch. Als Mimi einen Werbespot für ein romantisches Hotel namens "Liebesnest" sieht, hat sie einen Plan. Sie glaubt, dass ihre Eltern ihre Liebe zueinander bei einem Wochenendtrip "wiederbeleben" werden. Außerdem hat sie dann sturmfreie Bude und kann eine kleine Party geben. Und das kommt ihr gelegen, denn sie ist der Meinung, ihren alten Freund Russell mit einem Mädchen verkuppeln zu müssen. Jason, ihr älterer Bruder, will die Gelegenheit zu feiern natürlich auch nicht ungenutzt lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Angela Quast (Bradley) Christine Pappert (Elaine) Celine Fontanges (Jason) Tim Knauer (Mimi) Originaltitel: What About Mimi? Regie: Josh Mepham, Collen Holub Drehbuch: Ian Weir Musik: Sarita Baker, Hal Foxton Beckelt