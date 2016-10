Junior 12:15 bis 12:40 Trickserie Anne mit den roten Haaren Es geschah vor einem Jahr J 1979 Stereo Merken Matthew und Marilla können sich das Leben ohne Anne gar nicht mehr vorstellen. Es ist auf den Tag genau ein Jahr her, dass das rothaarige kleine Mädchen zu ihnen gekommen ist. Matthew hat eine besondere Überraschung für Anne. Sie darf die Schule schwänzen und mit ihm einen kleinen Ausflug in die Vergangenheit machen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Anne Of Green Gables Regie: Osamu Takahata Drehbuch: Osamu Takahata Musik: Shigeto Moori

