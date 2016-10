Junior 08:00 bis 08:15 Trickserie Die Biene Maja Folge: 77 Der große Fladen D, F 2012 Stereo 16:9 Merken Heute ist Bens Glückstag. Vor dem Bienenstock liegt ein großer Kuhfladen, und er soll ihn wegräumen. Sein erster eigener Haufen Mist! Die schönsten Mistkugeln will er daraus rollen. Leider geht das der Königin des Bienenstocks nicht schnell genug, denn sie erwartet Besuch. Maja würde sogar mithelfen, den Mist wegzurollen. Aber Ben erlaubt niemanden, seinen Kuhfladen anzufassen! Der einzige, der kein Problem damit hat, untätig zu sein, ist Willi. Als am Nachmittag der Kuhfladen immer noch vor dem Stock liegt, muss sich Maja etwas einfallen lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Biene Maja Regie: Daniel Duda Drehbuch: Delpine Maury, Theo de Marcousin, Waldemar Bonsels Musik: Fabrice Aboulker

