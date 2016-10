Discovery Channel 22:30 bis 23:20 Dokusoap Davongekommen - Unglaubliche Überlebensgeschichten USA 2015 Stereo 16:9 Merken Tüftel-Crack Wade will in Utah seinen selbstgebauten Gyrokopter testen. Doch beim Start wird der Mini-Hubschrauber plötzlich von einer Windböe erfasst. Der Hobby-Pilot wird durch die Luft gewirbelt und schlägt ungebremst auf dem Asphalt auf. Dabei erleidet er schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen transportiert ihn mit Knochenbrüchen, Fleischwunden und inneren Blutungen ins nächste Krankenhaus. Außerdem besteht die Gefahr eines Hirnschadens, da Wade vom Rotor am Kopf getroffen wurde. Doch Dr. Taylor Kallas gibt seinen Patienten nicht auf. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Laurie Burke (Natalie Roundy) Mike Brang (In Show Narrator) Judy Cerda (Surgical Nurse) Michael Gomes (Kevin Skubic (8-15-15)) Patrick Steven Greene (Paramedic) Cassandra Hendry (Rehab Nurse) Keenan Johnston (Dr. Alexander) Originaltitel: The Day I Almost Died Regie: Evan Cecil Drehbuch: Larry Santana Musik: Eric Hester Altersempfehlung: ab 16