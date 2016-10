Bibel TV 15:00 bis 16:30 Bibelfilm Jesus von Nazareth Tod und Auferstehung I, GB 1977 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die Jüdin Maria gebärt im Palästina der Zeitenwende Jesus, den sie vom Gott ihres Volkes auserwählt weiß. Er wächst in den unruhigen Tagen der römischen Besatzung des Landes auf. Als Mann wendet er sich erst der Taufbewegung des Johannes zu, um dann selbst als religiöser Erneuerer aufzutreten. Dabei kommt ihm seine Redegabe zugute wie auch seine Fähigkeit, Übernatürliches zu bewirken. Während er sich dem gewaltsamen jüdischen Widerstand verweigert, gerät er selbst in einen tödlichen Konflikt. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Robert Powell (Jesus von Nazareth) Olivia Hussey (Maria von Nazareth) Anne Bancroft (Maria Magdalena) James Mason (Joseph von Arimathäa) Rod Steiger (Pontius Pilatus) Laurence Olivier (Nikodemus) Anthony Quinn (Kaiphas) Originaltitel: Gesù di Nazareth Regie: Franco Zeffirelli Drehbuch: Anthony Burgess, David Butler, Suso Cecchi d'Amico, Franco Zeffirelli Kamera: Armando Nannuzzi, David Watkin Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 12