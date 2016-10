Der Patriarch Karl Kress (Manfred Zapatka) bittet seinen Sohn Christopher (Kai Wiesinger) und seinen Schwiegersohn Gregor (Benjamin Sadler) zu einer gemeinsamen Wandertour in die Berge. Will Kress sein Erbe regeln und reinen Tisch machen? Oder hat es etwas mit seinem ältesten Sohn zu tun, der vor 20 Jahren auf einer Bergtour ums Leben kam? - Starbesetzter Krimi mit dramatischen Szenen in den Alpen. In Google-Kalender eintragen