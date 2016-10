Sky Krimi 00:10 bis 01:00 Krimiserie SOKO Wismar Folge: 216 Durchzug D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die SOKO beschäftigt sich mit dem Fall einer Entführung, der viel Fingerspitzengefühl verlangt. Jana Gassmann konnte nach fünf Tagen Gefangenschaft in einem Wohnmobil ihrem Peiniger entkommen. Was wollte der Kidnapper von der jungen Frau? Ist sie noch in Gefahr? Und warum hat niemand Jana Gassmann als vermisst gemeldet? Bald stoßen die Ermittler auf einen Verdächtigen, aber auch auf noch mehr offene Fragen, die es schnellstens zu klären gilt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Udo Kroschwald (Jan Reuter) Claudia Schmutzler (Katrin Börensen) Jonas Laux (Nils Theede) Mathias Junge (Kai Timmermann) Li Hagman (Leena Virtanen) Lana Cooper (Jana Gassmann) Maximilian Held (Henning Schönauer) Originaltitel: SOKO Wismar Regie: Oliver Dommenget Drehbuch: Astrid Paprotta Kamera: Georgij Pestov Musik: Kerim König