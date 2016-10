MGM 12:10 bis 13:25 Western Rebell der roten Berge USA 1957 20 40 60 80 100 Merken Apachenhäuptling Mangas (Lex Barker) und der Weiße Fargo (Ben Johnson) sind Freunde. Beide rivalisieren um dieselbe Frau, das mexikanisch-indianische Mädchen Riva (Joan Taylor). Allerdings tut dies ihrer Freundschaft keinen Abbruch. Dann dringen rücksichtslose Goldgräber in das Reservat ein und hetzen die Freunde gegeneinander auf. - Originell: "Old Shatterhand" Lex Barker im Indianerkostüm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lex Barker (Mangas Coloradas) Joan Taylor (Riva) Ben Johnson (Luke Fargo) Larry Chance (Ponce) Richard H. Cutting (Richter Benton) John Pickard (Sheriff Bullard) James Parnell (Arizona) Originaltitel: War Drums Regie: Reginald Le Borg Drehbuch: Gerald Drayson Adams Kamera: William Margulies Musik: Les Baxter Altersempfehlung: ab 12

