MGM 07:00 bis 08:20 Komödie Kopflos durch die Nacht USA 1988 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Travis (George Newbern) und Stephi (Leslie Hope) kennen sich seit Sandkasten-Zeiten. Nun stehen sie kurz vor der Hochzeit. Auf seinem Trip nach Dallas, wo er sein neues Auto abholen will, gerät Travis in einen Albtraum: Das Landei wird über den Tisch gezogen, und der Wagen gibt gleich den Geist auf. Schließlich verguckt sich Travis auch noch in die Autoverkäuferin. - 80er-Jahre-Komödie vom "Party Animal - Der Typ, der jede Bluse sprengt"-Regisseur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Newbern (Travis Rogers) Leslie Hope (Stephanie Lawrence) Kimberly Foster (Jonni Tigersmith) Barry Corbin (George Lawrence) Anthony Geary (Wheel) Frances Lee McCain (Joyce Rogers) Patrika Darbo (Dee Dee) Originaltitel: It Takes Two Regie: David Beaird Drehbuch: Richard Matheson, Thomas Szollosi Kamera: Peter Deming Musik: Carter Burwell Altersempfehlung: ab 12

