Goldstar TV 20:15 bis 21:15 Show Lieder, Land & Leute: das Ötztal D 2015 Stereo 16:9 Merken Das herrliche Sölden in Tirol ist Schauplatz der Sendung 'Lieder, Land und Leute'. Moderatorin Maxi Sarwas präsentiert dabei die beeindruckenden Ötztaler Alpen mit ihren tollen Hütten, beliebten Wanderwegen und natürlich original Tiroler Schmankerl, die sie u.a. in einem Knödelworkshop selbst zubereitet. Mit dabei auf ihrer zünftigen Wandertour sind G.G. Anderson, Michael Holm, Claudia Jung, Gilbert und viele mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lieder, Land & Leute: das Ötztal