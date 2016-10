Der britische Ex-Agent Johnny Worricker (Bill Nighy) reist mit seiner Freundin Margot Tyrrell (Helena Bonham Carter) kreuz und quer durch Europa, immer auf der Flucht vor seinen Verfolgern vom MI5. Auch der britische Premierminister Alec Beasley (Ralph Fiennes) hat gute Gründe, Johnny Worricker lieber tot als lebendig zu sehen, denn dieser weiß einfach zu viel. Als Johnny versucht, sich an die Presse zu wenden, geraten auch seine Freunde und seine Familie in höchste Gefahr. In Google-Kalender eintragen