Sky Emotion 06:00 bis 07:35 Drama Rosemont USA 2015 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Brad (Brendan Michael Coughlin) ist Snowboarder und auf dem Weg zu einer Party. Lisa (Ayla Kell) flieht vor ihrer dunklen Vergangenheit. Ein Schneesturm bringt die beiden zusammen, sie suchen Zuflucht in der Rosemont Lodge. Josephine (Grace Zabriskie) ist das Herz des Hotels, das sie nach einer Familientragödie vor 20 Jahren schloss. Ihr einziger Angesteller ist Abe (Brad Dourif). Eingeschneit und von der Welt abgeschottet beginnen die vier, ihre Leben zu hinterfragen, auf der Suche nach Halt. - Gefühlvoller Independent-Film über Freundschaft, unerfüllte Träume und Hoffnung. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Grace Zabriskie (Josephine) Ayla Kell (Lisa) Brendan Michael Coughlin (Brad) Lochlyn Munro (Craig) Brad Dourif (Abe) Michael Gross (Dr. Molina) Lauren York (Sylvia) Originaltitel: Snowed in at Rosemont Regie: Daniel Petrie Jr. Drehbuch: Daniel Petrie Jr. Kamera: Edd Lukas Musik: Joe Kraemer Altersempfehlung: ab 12