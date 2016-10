Spiegel Geschichte 15:00 bis 16:30 Dokumentation Die Welt des Keith Haring I, F 2008 Stereo 16:9 Merken Mit seinen Männchen ging er in die Geschichte ein: Keith Harings bunte, von Graffiti beeinflusste Werke sind Ikonen der Moderne. Keith Haring war eine prägende Persönlichkeit der 80er Jahre und zählt zu den bedeutendsten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Sein Erfolg als Maler, Graffitikünstler und Designer begann inmitten der lebendigen Straßenkultur New Yorks. Der Film zeichnet das Leben des Künstlers nach, der im Alter von 31 Jahren an Aids gestorben ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Keith Haring, Madonna, Andy Warhol, Yoko Ono Originaltitel: The Universe of Keith Haring