Fußball: 2. Bundesliga Dynamo Dresden - Eintracht Braunschweig, 11. Spieltag Ist das Glas halb voll oder halb leer? Dynamo Dresden hatte beim 0:0 in Heidenheim mehr Ballbesitz, mehr Chancen und die reifere Spielanlage, aber mehr als ein Punkt sprang dabei nicht heraus. "Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist", kommentierte Trainer Uwe Neuhaus, "aber total unzufrieden mit dem Ergebnis nach dem Spielverlauf in der zweiten Halbzeit." Hochzufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung zeigte man sich im Lager von Spitzenreiter Braunschweig nach dem 1:0 gegen Fürth. "Das war kein Hurra-Fußball. Wir haben versucht, geduldig zu spielen", sagte Linksverteidiger Ken Reichel, "wir haben zu null gewonnen, 25 Punkte, alles