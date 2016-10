Sky Nostalgie 00:05 bis 01:30 Western Black River USA 1939 SW 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Ende der Indianerkriege kehrt Büffeljäger Jim Smith (John Wayne) mit seinen Freunden nach Hause zurück. Dort hat sich vieles verändert: skrupellose Händler verkaufen Waffen und Rum an die Indianer, die immer wieder die Siedler überfallen. Jim sagt den Händlern den Kampf an. - Packender Historien-Western mit John Wayne in einer seiner frühen Rollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Jim Smith) Claire Trevor (Janie) George Sanders (Swanson) Brian Donlevy (Callendar) Wilfrid Lawson (MacDougall) Robert Barrat (Duncan) John F. Hamilton (Der Professor) Originaltitel: Allegheny Uprising Regie: William A. Seiter Drehbuch: P.J. Wolfson Kamera: Nicholas Musuraca Musik: Anthony Collins Altersempfehlung: ab 12