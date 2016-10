Sky Nostalgie 22:20 bis 00:05 Kriegsfilm Jagdgeschwader Wildkatze USA 1951 20 40 60 80 100 Merken In einer US-Marineflieger-Einheit im Zweiten Weltkrieg geraten zwei Offiziere aneinander: der harte Major Dan Kirby (John Wayne) und der verständnisvolle Griffin (Robert Ryan). - John Wayne, der Westernheld schlechthin, überzeugt auch als knallharter Kommandeur einer Jagdfliegerstaffel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Wayne (Dan Kirby) Robert Ryan (Carl Griffin) Don Taylor (Cowboy) Janis Carter (Joan Kirby) Jay C. Flippen (Clancy) William Harrigan (Dr. Curan) James Dobson (Pudge McCabe) Originaltitel: Flying Leathernecks Regie: Nicholas Ray Drehbuch: James Edward Grant Kamera: William E. Snyder Musik: Roy Webb Altersempfehlung: ab 16