Sky Nostalgie 20:15 bis 22:20 Abenteuerfilm Piraten im karibischen Meer USA 1942 Nach einer Vorlage von Thelma Strabel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Florida um 1840: Piraten treiben an der Küste zwischen Key West und Pensacola ihr Unwesen. Als sie auch die "Jubilee" von Captain Jack Stuart (John Wayne) entern, wird ihm die Schuld für den Verlust des Schiffes gegeben. Er verliebt sich in die an der Rettung beteiligte Loxi Claiborne (Paulette Goddard), allerdings hat er mit dem Rechtsanwalt Stephen Tolliver (Ray Milland) einen hinterlistigen Nebenbuhler. Stuart verbündet sich mit dem Piratenkapitän King Cutler (Raymond Massey) gegen Tolliver. - Unterhaltsames Abenteuer von Produzentenlegende Cecil B. DeMille. Oscar für die Effekte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Milland (Stephen Tolliver) John Wayne (Jack Stuart) Paulette Goddard (Loxi Claiborne) Raymond Massey (King Cutler) Robert Preston (Dan Cutler) Lynne Overman (Capt. Phillip Philpott) Susan Hayward (Drusilla Alston) Originaltitel: Reap the Wild Wind Regie: Cecil B. DeMille Drehbuch: Alan le May, Charles Bennett, Jesse Lasky Jr. Kamera: Victor Milner, William V. Skall Musik: Victor Young Altersempfehlung: ab 12