Der aus dem Gefängnis entlassene Gangster Pedro (Mario Adorf) hat nur eines im Kopf: Er will sich an Ex-Sheriff Rex (Edmund Purdom) rächen, der ihn einst hinter Gitter brachte. Der Bandit und seine Bande (u.a. Klaus Kinski) entführen die Familie des Gesetzeshüters. Rex nimmt die Verfolgung auf. - Eine Kuriosität: österreichisch-deutscher Western mit Starbesetzung, gedreht in der felsigen Berglandschaft Gran Canarias. In Google-Kalender eintragen