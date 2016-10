Disney Cinemagic 20:15 bis 21:45 Komödie Hocus Pocus USA 1993 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1693 in Salem, Massachusetts: Wegen Zauberei werden die drei Hexen Winifred, Mary und Sarah zum Tode verurteilt. Doch Winifred spricht noch einen letzten Fluch aus: an dem Tag, an dem in ihrem Haus eine bestimmte Kerze anzündet wird, werden die Hexen-Schwestern zurückkehren. Dreihundert Jahre später ist es soweit. Max zündet die Kerze an, um seine Schwester Dani und ihre Freundin Allison zu erschrecken. Von neuem wollen die Hexen Angst und Schrecken verbreiten. Gut, dass Max und die anderen auf die Hilfe einer sprechenden Katze bauen können, um genau das zu verhindern... Im 17. Jahrhundert herrscht Angst und Schrecken in dem kleinen Städtchen Salem, denn dort treiben die drei Sanderson-Schwestern Winifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) und Sarah (Sarah Jessica Parker) ihr Unwesen. Das skurrile Hexen-Trio hat ein Ziel - nämlich ewige Jugend und Unsterblichkeit zu erlangen und dann die gesamte Stadt in ihre Gewalt zu bringen! Als die Stadtbewohner von Salem davon erfahren, werden die Schwestern gefangen genommen und sollen wegen Hexerei hingerichtet werden. Doch Winifred spricht noch einen letzten Fluch aus: an dem Tag, an dem in ihrem Haus eine bestimmte Kerze anzündet wird, werden die Hexen-Schwestern zurückkehren. Dreihundert Jahre später ist es schließlich soweit: Max (Omri Katz) zündet besagte Kerze aus Spaß an, um seine Schwester Dani (Thora Birch) und ihre Freundin Allison (Vinessa Shaw) zu erschrecken. Die Hexen kehren also zurück und müssen zu ihrem Ärger feststellen, dass man an Halloween Späße über Hexen macht, statt vor Angst vor ihnen zu erzittern. Ihr Plan ist jedoch der gleiche wie vor 300 Jahren: sie wollen die Seelen der Kinder von Salem dazu benutzen, ewige Jugend zu erlangen und sich außerdem die Macht in der Stadt sichern. Gut, dass Max, Dani und Allison auf die Hilfe einer sprechenden Katze und eines freundlichen Zombies bauen können, um genau das zu verhindern... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bette Midler (Winifred "Winnie" Sanderson) Sarah Jessica Parker (Sarah Sanderson) Kathy Najimy (Mary Sanderson) Sean Murray (Thackery Binx) Omri Katz (Max Dennison) Thora Birch (Dani Dennison) Vinessa Shaw (Allison) Originaltitel: Hocus Pocus Regie: Kenny Ortega Drehbuch: Mick Garris, Neil Cuthbert Kamera: Hiro Narita Musik: John Debney Altersempfehlung: ab 12