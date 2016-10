Disney Cinemagic 14:00 bis 14:25 Trickserie Descendants - Verhexte Welt: Die Neon-Lichter-Party USA 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Die Kinder Auradons und die Kinder der Bösen bereiten sich auf den anstehenden Tanzball in der Schule in Auradon vor: die Neon-Lichter-Party! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Descendants Wicked World Regie: Aliki Theofilop. Grafft Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Inspector Barnaby

Krimi

ZDF 13:10 bis 14:40

Seit 69 Min. Tennis WTA Finale

Tennis

Das Erste 13:30 bis 15:00

Seit 49 Min. Snooker

Sport

Eurosport 13:30 bis 16:30

Seit 49 Min. Elementary

Krimiserie

kabel eins 13:40 bis 14:35

Seit 39 Min.