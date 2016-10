Disney Cinemagic 11:50 bis 13:40 Abenteuerfilm Descendants - Die Nachkommen USA 2015 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Unsere Disney Helden leben glücklich und zufrieden im idyllischen Königreich Auradon. Die Schurken, welche ihnen einst das Leben schwer gemacht haben, wurden auf eine Insel verbannt, wo sie ein freudloses Dasein fristen. Ben, der Sohn des Königspaares von Auradon, setzt allerdings eines Tages durch, dass die Nachkommen von Cruella de Vil, Malefiz, der Bösen Königin und Dschafar die Insel verlassen und gemeinsam mit den Nachfahren unserer Disney-Helden die Schule besuchen dürfen. Doch was führen die ehemals verbannten Kids von der Insel im Schilde? Im idyllischen Königreich Auradon leben unsere beliebten Disney Helden ein ruhiges und friedliches Leben. Die Schurken, welche unseren Helden einst das Leben schwer gemacht haben, wurden auf eine Insel verbannt, wo sie gemeinsam mit ihren Nachkommen ein freudloses Dasein fristen. Das Königspaar von Auradon (Belle und das Biest aus Disneys Meisterwerk "Die Schöne und das Biest") hätte auch nichts dagegen, wenn es erstmal so bleiben würde, doch ihr Sohn Ben, der die Krone übernehmen soll, sieht das ganz anders! Sein erster Beschluss: die Nachkommen von Cruella de Vil, Malefiz, der Bösen Königin und Dschafar erhalten die Erlaubnis, die Insel zu verlassen und gemeinsam mit den Nachfahren unserer Disney-Helden die Schule zu besuchen. Dort lernen die Teenies von der Insel eine völlig neue Welt kennen: sie haben mit Vorurteilen zu kämpfen, erfahren aber auch Mitgefühl und Zusammenhalt. Mit der Zeit geraten sie in eine immer größere Zwickmühle: Sollen sie in die Fußstapfen ihrer Eltern treten und den Schurken von der Insel helfen, ihre alte Macht wieder zu erlangen? Oder fällt der Apfel manchmal doch weiter vom Stamm als man denkt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dove Cameron (Mal) Cameron Boyce (Carlos) Booboo Stewart (Jay) Sofia Carson (Evie) Kristin Chenoweth (Maleficent) Sarah Jeffery (Audrey) Keegan Connor Tracy (Belle) Originaltitel: Descendants Regie: Kenny Ortega Drehbuch: Josann McGibbon, Sara Parriott Kamera: Thomas Burstyn

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 06:54 bis 13:00

Seit 325 Min. Der Blaulicht Report

Dokusoap

RTL 10:00 bis 13:40

Seit 139 Min. Ringstraßenpalais

Familiensaga

3sat 11:00 bis 12:30

Seit 79 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:00 bis 12:30

Seit 79 Min.