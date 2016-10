Disney Cinemagic 09:45 bis 11:50 Fantasyfilm Die Chroniken von Narnia: Der König von Narnia USA, GB 2005 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken England während des 2. Weltkriegs: Als die Luftangriffe auf London beginnen, werden die vier Pevensie-Kinder Peter, Susan, Edmund und Lucy aufs Land zu Professor Digory Kirke geschickt. Schon bald macht Lucy eine unglaubliche Entdeckung: ein Schrank des Hauses ist ein Portal zu der phantastische Wunderwelt von Narnia. Dieses friedvolle Land wird jedoch von der bösen Weißen Hexe regiert, die es mit einem bösartigen Fluch unter Kontrolle hält: dem Fluch des ewigen Winters. An der Seite des rechtmäßigen Königs von Narnia, dem Löwen Aslan, nehmen die Kinder den Kampf für das Gute auf. England während des zweiten Weltkriegs: Als die Luftangriffe auf London beginnen, werden die vier Pevensie-Kinder Peter, Susan, Edmund und Lucy von ihren Eltern aufs Land zu Professor Digory Kirke geschickt. Schon bald entdecken die Kinder in seinem Haus einen seltsamen Schrank, der ein Portal in eine andere Welt ist. Zwischen Pelzmänteln hindurch führt der Weg in die phantastische Wunderwelt von Narnia. Dieses friedvolle Land, bewohnt von sprechenden Tieren, Zwergen, Faunen, Zentauren und Riesen wird jedoch von der bösen Weißen Hexe regiert, die das Land mit einem bösartigen Fluch unter Kontrolle hält: dem Fluch des ewigen Winters. An der Seite des rechtmäßigen Königs von Narnia, dem Löwen Aslan, nehmen die Kinder den Kampf für das Gute auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tilda Swinton (Jadis, die weiße Hexe) Georgie Henley (Lucy Pevensie) Skandar Keynes (Edmund Pevensie) William Moseley (Peter Pevensie) Anna Popplewell (Susan Pevensie) James McAvoy (Herr Tumnus) Jim Broadbent (Professor Kirke) Originaltitel: The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe Regie: Andrew Adamson Drehbuch: Ann Peacock, Andrew Adamson, Christopher Markus, Stephen McFeely Kamera: Donald M. McAlpine Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 12