Johnny Kapahala, der 17jährige Snowboard-Champion aus Vermont, zieht mit seinen Eltern, Melanie und Pete, nach Hawaii, weil sein geliebter hawaiianischer Großvater, die Surflegende Johnny Tsunami, zum zweiten Mal heiraten will: Eine Frau aus Philadelphia, Carla. Sie hat einen Sohn, den 12jährigen Chris. Chris wäre nach vollzogener Trauung dann offiziell Johnnys "Onkel" und der 17jährige wäre der "Neffe" des 12jährigen. Doch so einfach ist das alles nicht. Chris widersetzt sich der Integration in die neue Familie. Er ist nicht nur bockig, er treibt sich auch mit einer Gruppe von Jugendlichen, die den "Dirt Devils" angehören, herum. Anführer der Clique ist Troy, seines Zeichens Ladenbesitzer des exklusiven Mountainboard-Shops vor Ort. Troy hat nicht nur Gutes im Sinn. Seine Fans, die jungen Dirtboarder Jared, Rooster, Bo, Spidey und die hübsche blonde Val, liegen ihm zu Füßen. Chris möchte aufgenommen werden und riskiert deswegen mehrfach Kopf und Kragen. Als bekannt wird, dass Großvater, Johnny Tsunami, mit seiner Verlobten einen Surfladen eröffnen möchte, in dem unter anderem auch Mountainboards verkauft werden sollen, schreitet Troy zur Tat. Er stiftet Jared an, in Johnny Tsunamis Laden einzubrechen und ihn zu verwüsten sowie Dirtboard-Zubehör zu stehlen. Officer Oki ermittelt und klärt ziemlich rasch die Zusammenhänge auf. Aber das Unglück ist passiert. Carla ist so deprimiert, dass sie ihre Heiratszusage zurückzieht und mit Chris abreisen will. Alle sind traurig, doch die Familie lässt nicht zu, dass das Glück des Großvaters in die Brüche geht. In einem finalen Dirtboard-Rennen zwischen Troy und Johnny, auf einer extra von Vals Vater, Mr. Clark, hergerichteten Piste, entscheidet sich, wer der "Bessere" ist: Natürlich Johnny Kapahala. Troy wird verhaftet. Der Laden wird eröffnet. Der Großvater heiratet Carla. Und Chris ... findet es in seinen neuen Zuhause superschön. Schauspieler: Brandon Baker (Johnny Kapahala) Jake T. Austin (Chris) Cary-Hiroyuki Tagawa (Grandpa Johnny Tsunami) Robyn Lively (Carla) Mary Page Keller (Melanie) Yuji Okumoto (Pete) Phil Brown (Troy) Originaltitel: Johnny Kapahala: Back on Board Regie: Eric Bross Drehbuch: Annie deYoung, Max Enscoe, Ann Austen, Douglas Sloan Kamera: Horacio Marquinez Musik: Nathan Wang