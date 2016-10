Silverline 23:20 bis 00:40 Thriller Darkroom USA 2013 20 40 60 80 100 Merken Michelle hat drei Menschenleben auf dem Gewissen. Bei einem schrecklichen Unfall sind drei ihrer Freunde ums Leben gekommen. Das hat auch Michelles Leben vollkommen aus der Bahn geworfen. Sie weiß nicht weiter und nimmt darum einen Job an, den ihr ihr Psychiater vermittelt hat. Doch schon bald findet sie sich gefangen im riesigen Anwesen dreier psychotischer Geschwister, die darauf versessen sind, Michelle von ihren Sünden zu reinigen. Und was ist reinigender als Schmerz? Ein düsterer, höchst verstörender Thriller mit Elisabeth Röhm und Christian Campbell. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kaylee DeFer (Michelle) Elisabeth Röhm (Rachel) Christian Campbell (Larry) Tobias Segal (Daniel) Steve Stanulis (Guy) Bonnie Bentley (Josylyn) Geneva Carr (Mother) Originaltitel: Darkroom Regie: Britt Napier Drehbuch: Michaelbrent Collings Musik: Anthony Lledo Altersempfehlung: ab 18