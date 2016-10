Silverline 09:05 bis 10:20 Horrorfilm Slasher in the Woods USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Viele Jahre ist es her in einer Kleinstadt in Amerika. Ein Vater, Hunter Isth, ist am Boden zerstört, als seine Tochter Angela von ein paar betrunkenen Teenagern totgefahren wird. Er kehrt der Stadt den Rücken und wird nicht mehr gesehen. Doch immer wieder werden in den kommenden Jahren Teenager Opfer eines unbekannten Maniacs. Über sie und über den Tod der kleinen Angela erzählt man sich in der Stadt blutige Legenden. Die Jahre vergehen. Jenn, eine labile schöne junge Frau, wurde gerade aus der Psychiatrie entlassen, und wird von ihren Freunden überredet, ein Campingwochenende im Wald zu verbringen, um richtig Party zu machen. Doch es ist noch jemand da draußen im Wald. Als nach und nach dann einer nach dem anderen brutal ermordet wird, versuchen die Überlegenden, dem blutigen Rachedurst eines Serienkillers zu entgehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jen Dance (Jenn) Shaun Paul Costello (Mike) Chelsey Garner (Michele) Matthew Nadu (Danny) Nikki Bell (Angie) David J. Bonner (Deron) Chris Ready (Jared) Originaltitel: Nobody Gets Out Alive Regie: Jason Christopher Drehbuch: Jason Christopher Musik: Gene Micofsky Altersempfehlung: ab 16