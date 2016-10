Silverline 08:00 bis 09:05 Horrorfilm Adam Chaplin I 2011 20 40 60 80 100 Merken Die Zukunft: Die Stadt Heaven Valley ist ein verkommener Ort, durchsetzt von Korruption und beherrscht vom unmenschlichen Gangsterboss Denny Richards. Wie aus dem Nichts taucht eines Tages der mysteriöse Adam auf, der es auf Denny Richards und seine Handlanger abgesehen hat. Getrieben von einem Dämon, der in der rechten Schulter von Adam haust, richtet der kampferprobte Adam in Heaven Valley ein Blutbad sondergleichen an, bis ihm endlich auch Denny Richards selbst gegenübersteht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emanuele De Santi (Adam) Giulio De Santi (Derek) Alessandro Gramanti (Clarence) Paolo Luciani (Ben) Monica Muñoz (Mike Carrera) Christian Riva (Denny) Valeria Sannino (Emily) Originaltitel: Adam Chaplin Regie: Emanuele De Santi, Giulio De Santi Drehbuch: Emanuele De Santi Musik: Emanuele De Santi Altersempfehlung: ab 16

