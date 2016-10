TNT-Serie 02:40 bis 03:25 Fantasyserie Salem Das Artefakt des Teufels USA 2014 16:9 Merken Die beiden Hexen Hale und Rose erhalten eine Aufgabe und werden gleichzeitig gewarnt, dass John und Mary eine Gefahr darstellen. Ihr Vorhaben ist so gewagt, dass die beiden sogar die Hilfe einer weiteren Person in Anspruch nehmen müssen. John kann indes einen genaueren Blick auf die Schachtel und deren Inhalt werfen und ist überrascht, als er erfährt, um was es sich dabei handelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janet Montgomery (Mary Sibley) Shane West (John Alden) Seth Gabel (Cotton Mather) Tamzin Merchant (Anne Hale) Ashley Madekwe (Tituba) Elise Eberle (Mercy Lewis) Iddo Goldberg (Isaac Walton) Originaltitel: Salem Regie: Sergio Mimica-Gezzan Drehbuch: Brannon Braga, Adam Simon, Tricia Small, Elizabeth Sarnoff Kamera: Michael Goi Musik: Tyler Bates, Dieter Hartmann Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 07:00

Seit 387 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 06:00

Seit 192 Min. eSports Live

Sport

Sport1 00:30 bis 04:00

Seit 177 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:00

Seit 117 Min.