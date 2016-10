TNT-Serie 02:10 bis 03:00 Fantasyserie Salem Die Monstrengeburt USA 2014 16:9 Merken Cotton befürchtet mehr und mehr, dass es vielleicht niemals gelingen wird, die Stadt von der Hexerei zu befreien. Gleichzeitig plagen ihn Gewissensbisse und er fragt sich, ob bei den Hexenprozessen nicht auch viele Unschuldige sterben. John Alden, der nach Salem zurückgekehrt ist, will indes wissen, was der wahre Grund für die Paranoia der Bürger ist und erhält unerwarteten Besuch von Mary. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janet Montgomery (Mary Sibley) Shane West (John Alden) Seth Gabel (Cotton Mather) Tamzin Merchant (Anne Hale) Ashley Madekwe (Tituba) Elise Eberle (Mercy Lewis) Iddo Goldberg (Isaac Walton) Originaltitel: Salem Regie: David Von Ancken Drehbuch: Brannon Braga, Adam Simon Kamera: Michael Goi Musik: Tyler Bates, Dieter Hartmann Altersempfehlung: ab 16