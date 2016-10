TNT-Serie 00:15 bis 01:10 Fantasyserie Salem Hexensabbat USA 2014 16:9 Merken Salem im ausgehenden 17. Jahrhundert: Kurz bevor John in den Krieg zieht, schwängert er unwissentlich seine große Liebe Mary. Als diese von der ungewollten Schwangerschaft erfährt, ist John längst verschwunden und so treibt sie das Kind ab - mit der Hilfe einer Hexe. Auf sich allein gestellt versucht sie, sich einen Platz in der puritanischen Gesellschaft Salems zu erobern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janet Montgomery (Mary Sibley) Shane West (John Alden) Seth Gabel (Cotton Mather) Tamzin Merchant (Anne Hale) Ashley Madekwe (Tituba) Elise Eberle (Mercy Lewis) Iddo Goldberg (Isaac Walton) Originaltitel: Salem Regie: Richard Shepard Drehbuch: Brannon Braga, Adam Simon Kamera: Sarah Cawley Musik: Tyler Bates Altersempfehlung: ab 16