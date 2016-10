TNT-Serie 22:30 bis 23:15 Krimiserie Crossing Jordan - Pathologin mit Profil Herzlos USA 2005 16:9 Merken Acht Wochen sind vergangen, seit das Team um Jordan durch Macys Ausscheiden und Woodys lebensgefährliche Schussverletzung völlig auf den Kopf gestellt wurde. Neuer Leiter der Gerichtsmedizin ist Dr. Jack Slocum, für den Jordan und ihre Kollegen nichts als Verachtung empfinden. Doch jetzt bietet sich endlich die Chance, Macy zurück ans Institut zu holen und den verhassten Slocum zu unterwandern: Offenbar hat der verurteilte Mörder Oliver Titleman, der vor Kurzem aus der Haft entlassen wurde, erneut einen grausigen Mord begangen. Da es ihm bei seinen damaligen Taten vor allem darum ging, Macy zu imponieren, liegt es nun nahe, diesen wieder ins Boot zu holen und Titleman mit seiner Hilfe eine Falle zu stellen. Dadurch gerät Macy jedoch in akute Lebensgefahr. Auch für Woody sieht es nicht gut aus: Tommy Riggs, der Mann, der auf ihn geschossen hatte, wird ermordet aufgefunden - mit Woodys Fingerabdrücken an seinem Hals... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jill Hennessy (Dr. Jordan Cavanaugh) Miguel Ferrer (Dr. Garret Macy) Steve Valentine (Nigel Townsend) Ravi Kapoor (Dr. Mahesh "Bug") Kathryn Hahn (Lily Lebowski) Jerry O'Connell (Detective Woody Hoyt) David Monahan (Detective Matt Seely) Originaltitel: Crossing Jordan Regie: Roxann Dawson Drehbuch: Tim Kring, Jon Cowan, Robert L. Rovner Kamera: John B. Aronson Musik: Lisa Coleman, Wendy Melvoin Altersempfehlung: ab 16