TNT-Serie 17:55 bis 18:40 Jugendserie O.C., California Alles wird anders USA 2004 16:9 Merken Seth bekommt Hilfe von seiner neuen Chefin, der attraktiven Alex, um seinen Freunden zu beweisen, dass sie ihn gar nicht so gut kennen, wie sie glauben. Summer erfährt mehr über ihren neuen Freund Zach, was sie an ihren Gefühlen für ihn zweifeln lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Mischa Barton (Marissa Cooper) Adam Brody (Seth Cohen) Melinda Clarke (Julie Cooper-Nichol) Rachel Bilson (Summer Roberts) Originaltitel: The O.C. Regie: Lev L. Spiro Drehbuch: Stephanie Savage Musik: Christopher Tyng, Richard Marvin