TNT-Serie 11:45 bis 12:30 Krimiserie Monk Mr. Monk als Bürohengst USA 2005 16:9 Merken Nach einem Mordversuch am Finanzanalysten Warren Kemp, bei dem ein Parkhauswächter ums Leben kommt, wird Monk in Kemps Unternehmen eingeschleust. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Ted Levine (Capt. Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Emmy Clarke (Julie Teeger) Eddie McClintock (Warren Kemp) Jennifer Hall (Abby) Originaltitel: Monk Regie: Jerry Levine Drehbuch: Andy Breckman, Nell Scovell Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12

