TNT-Serie 10:10 bis 11:00 Arztserie Grey's Anatomy Das namenlose Mädchen USA 2012 16:9 Die Assistenzärzte befinden sich in einem Vorstellungsgesprächs-Marathon. Arizona vermittelt Alex absichtlich in entlegene Gegenden, um ihn zu halten. Cristina wird von den besten Kliniken hofiert und Teddy fürchtet, dass sie geht. Dann wird ein namenloses Mädchen ohne Papiere eingeliefert. Anhand eines Muttermals am Oberarm stellt die Polizei fest, dass es sich um ein Entführungsopfer handelt. Schauspieler: Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey) Sandra Oh (Dr. Cristina Yang) Justin Chambers (Dr. Alex Karev) Chandra Wilson (Dr. Miranda Bailey) Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) James Pickens jr. (Dr. Richard Webber) Sara Ramirez (Dr. Callie Torres) Originaltitel: Grey's Anatomy Regie: Ron Underwood Drehbuch: Peter Nowalk Kamera: Herbert Davis Musik: Danny Lux