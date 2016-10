3sat 05:30 bis 06:20 Show StandUpMigranten - Comedy mit allem und scharf D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Aufstand der StandUpMigranten! Dafür begrüßt Gastgeber Abdelkarim in einer Münchner Shisha-Bar jeweils vier junge Nachwuchs-Comedians zu einer Show, die wahrhaft Grenzen überschreitet! Dieses Mal zu Gast: Murat Sen, türkischer Fitness-Guru aus Herborn; Jacqueline Feldmann, "Ghetto-Bitch" aus dem Sauerland; Freddy Farzadi, Türsteher von der Reeperbahn mit iranischen Wurzeln und John Doyle, der aus seinem Leben als Ami in Deutschland erzählt. Eines haben alle Künstler gemein: Sie leben in Deutschland und haben einen sogenannten "Migrationshintergrund". Sie sind Wanderer zwischen den Welten und den Kulturen, sie nehmen alles aufs Korn, was den traditionsbewussten Deutschen heilig ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Murat Sen (türkischer Fitness-Guru aus Herborn), Jacqueline Feldmann (Ghetto-Bitch" aus dem Sauerland), Freddy Farzadi (Türsteher von der Reeperbahn mit iranischen Wurzeln), John Doyle (Ami in Deutschland) Originaltitel: StandUpMigranten - Comedy mit allem und scharf