Disney XD 15:55 bis 16:20 Trickserie Star gegen die Mächte des Bösen In Stein gemeißelt / Der rote Gürtel USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken (a) Stars Beratungslehrer beharrt darauf, dass ihre Zukunft in Stein gemeißelt ist. Allerdings will sie das nicht hinnehmen, und rebelliert. (b) Marco will sein Leben wieder in den Griff bekommen, und endlich seinen roten Karate-Gürtel machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star vs the Forces of Evil Regie: Giancarlo Volpe, Piero Piluso Drehbuch: Le Tang, Giancarlo Volpe, John Mathot, Piero Piluso Altersempfehlung: ab 6