Disney XD 10:05 bis 10:30 Trickserie Pokémon Schwarz & Weiß - Rivalen des Schicksals Ein Ruf nach brüderlicher Liebe! J 2011 Stereo 16:9 HDTV Um die Zeit bis zur Rückkehr des Arenaleiters von Marea City, Turner, zu überbrücken, legt Ash ein Kampftraining ein. Doch plötzlich taucht völlig unerwartet Bennys Bruder Maik auf, der Benny ohne lange mit der Wimper zu zucken zu einem Kampf herausfordert. Benny willigt ein, aber als Maik und Grillmak gegen Benny und sein Vegimak verlieren, schiebt Maik wutentbrannt die ganze Schuld auf Grillmak, das darüber sehr wütend wird und wegläuft. Als Benny daraufhin Maiks Bruder Colin in Orion City anruft, erfährt er, dass Maik in letzter Zeit einen Kampf nach dem anderen gegen die Herausforderer verloren hat. Und als Maik Colin gefragt hat, woran das wohl liegen könnte, hat Colins ehrliche Antwort ihn so in Rage versetzt, dass er die Orion-Arena Hals über Kopf verlassen hat. Benny fackelt nicht lange und bietet Maik und Grillmak, von dem Maik ganz genau weiß, wo es hingelaufen ist, eine Bewertung an. Als Erstes erklärt er ihnen, dass sie perfekt zusammenpassen: Wenn sie frustriert oder wütend sind, müssen sie etwas essen - und sie haben beide ein feuriges Temperament. Und dann schlägt er Maik vor, Grillmak noch andere Attacken außer Feuer-Attacken beizubringen. Sofort beginnen die beiden damit, Solarstrahl zu lernen, und unsere Helden schließen sich begeistert an. Eine mühevolle Aufgabe, die viel Geduld verlangt, aber Grillmak gelingt die Attacke schließlich! Als Maik außer sich vor Freude unbedingt kämpfen will, bietet Ash sich kurzerhand als Kampfpartner an. Mit Ottaros Unterstützung haben Maik und Grillmak die Gelegenheit, den Rat, den Benny ihnen gegeben hat, in die Tat umzusetzen - und siehe da, sie gewinnen! Mit gestärktem Selbstvertrauen verabschiedet sich Maik von unseren Helden, um nach Orion City zurückzukehren. Plötzlich und völlig unerwartet informiert Schwester Joy Ash darüber, dass Turner wieder zurück ist und in der Arena auf Ashs Herausforderungskampf wartet. Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Altersempfehlung: ab 6