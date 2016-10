Disney XD 06:00 bis 06:20 Trickserie Pokémon Schwarz & Weiß - Rivalen des Schicksals Ein Mollimorba, das weiß, was es will! J 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Während Ash auf dem Weg zur Arena von Marea City gerade ein Kampftraining absolviert, lernen unsere Helden ein temperamentvolles und stures Mollimorba kennen, das sich auf der Stelle in Ashs Zurrokex verliebt. Kurzerhand teilt Mollimorba seiner Trainerin Katharina mit, dass sie Zurrokex gegen eines ihrer Pokémon tauschen soll. Als Katharina Ash diesen Vorschlag macht, lehnt er natürlich ab. Katharina gibt jedoch nicht auf und fordert Ash zu einem Kampf heraus. Sollte er gewinnen, kann er Zurrokex behalten, aber wenn er verliert, gehört Zurrokex ihr! Katharina provoziert ihn so lange, bis Ash schließlich zustimmt. Der Kampf beginnt! Ash kämpft mit Serpifeu gegen Katharina und ihr Grypheldis. Doch als Ash gewinnt, wird Mollimorba sehr wütend! Plötzlich zieht ein Sturm auf, woraufhin unsere Helden und Katharina in der Berghütte Schutz suchen, in der Katharina und Mollimorba die vergangene Nacht verbracht haben. Mollimorba und Zurrokex schleichen sich jedoch mitten in der Nacht weg. Während sie draußen miteinander spielen und viel Spaß haben, kommen sie plötzlich einem wütenden Deponitox in die Quere. Als unsere Helden und Katharina die Ausreißer endlich finden, kann Katharinas Sesokitz Deponitox mit Aromakur besänftigen. Glücklich verlässt es unsere unverletzten Helden. Aber Mollimorba will immer noch kämpfen und fordert Ash und Serpifeu erneut heraus. Der Kampf findet am nächsten Tag statt. Ash und Serpifeu gewinnen wieder, was Mollimorba so wütend macht, dass es wegläuft. Katharina bleibt nichts anderes übrig, als sich schnell von unseren Helden zu verabschieden und Mollimorba hinterherzulaufen. Unsere Helden machen sich nun wieder auf den Weg nach Marea City. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Altersempfehlung: ab 6